I vigili del fuoco di Como sono intervenuti questa mattina 26 giugno con l'autogru a Senna Comasco in via Trecallo alle 6.30 del mattino. La chiamata è arrivata dopo che un Tir in manovra è rimasto incastrato bloccando completamente la strada.Le operazioni di ricollocazione in carreggiata del mezzo hanno reso necessario la chiusura della Canturina per circa 1 ora.