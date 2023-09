Lurago Marinone, scontro tra auto e moto: gravissimo il centauro 17enne

Terribile incidente questa sera 12 settembre a Lurago Marinone in via Risorgimento all'altezza del civico 30. Un'auto e una moto, guidata da un ragazzo di 17 anni, si sono scontrate. Non è ancora chiara la dinamiche del sinistro. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorsi in codice rosso, tra cui l'elicottero decollato da Como Villa Guardia. Le condizioni del ragazzo sarebbero gravi.

In aggiornamento.