Fatale caduta in moto a Lomazzo: morto 41enne

Drammatico incidente a Lomazzo poco prima delle ore 21 del 9 ottobre 2023. Un motociclista di 41 anni ha perso la vita. L'uomo stava percorrendo via Roma, nella frazione di Manera, quando per ragioni al vaglio dei carabinieri ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e l'elisoccorso sono intervenuti d'urgenza, ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del motociclista.