Lariana bloccata, incidente in galleria a Blevio: coinvolte due auto e più di una moto

Maxi incidente oggi giovedì 14 settembre sulla Lariana. I soccorsi del 118 sono scattati intorno alle 12.10 in codice rosso: nel sinistro sarebbero coinvolte, secondo le prime informazioni, almeno due auto e 4 moto. Da stabilire la dinamica di quanto avvenuto.

Dopo l'arrivo sul posto di ambulanze e auto medica nessuno dei feriti (tra cui due donne di 32 e 39 anni) sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è paralizzato e la Lariana bloccata anche per permettere i soccorsi. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo.

In aggiornamento.