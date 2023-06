Ticino, ragazza di 17 anni muore in moto dopo scontro con camion: il conducente è comasco

Incidente a mortale a Sementina, in Ticino, intorno alle ore 14 del 28 giugno 2023. La vittima è una ragazza ticinese di 17 anni. La giovane stava viaggiando in sella alla sua moto su via al Ticino proveniente da Giubiasco. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, sull'incrocio con via Locarno è avvenuto lo scontro con un camion guidato da un 59enne cittadino italiano residente in provincia di Como. Il mezzo pesante stava procedendo dietro alla moto nella medesima direzione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia di Bellinzona. Nulla hanno potuto i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona per salvare la vita alla ragazza che è morta sul posto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato dall'incidente è rimasto chiuso al tardo pomeriggio.