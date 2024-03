Incidente a Porlezza tra camion e moto: elisoccorso in volo

L'incidente è avvenuto oggi 12 marzo in via Cuccio a Porlezza, poco prima delle 14. Per cause e con dinamiche al vaglio dei carabinieri di Menaggio una moto e un camion si sono scontrati. L'elisoccorso è decollato in codice rosso da Como Villa Guardia ma fortunatamente una volta sul posto i soccorritori hanno valutato le condizioni del motociclista meno gravi. L'uomo è stato comunque portato in codice giallo all'ospedale Circolo di Varese con l'elicottero. Altre due persone sono rimaste ferite di cui una trasportata dall'ambulanza della Croce Azzurra all'ospedale di Menaggio in codice giallo.