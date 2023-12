Incidente sulla Novedratese, camion fuori strada: gravissimo l'autista

Oggi 12 dicembre introno alle 14.15 un camion è uscito fuori strada sulla Novedratese (nel comune di Novedrate) andando a sbattere contro un ostacolo. Le condizioni dell'uomo alla guida, un 60enne, sono parse subito critiche e l'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia in codice rosso, massima gravità. Sul posto anche i soccorsi del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con due ambulanze, i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco. Alla base dell'incidente potrebbe esserci stato un malore. Inevitabili code e rallentamenti per permettere i soccorsi. In aggiornamento.