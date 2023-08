Fino Mornasco, finisce quasi dentro la gelateria. Poi si allontana ma dimentica la targa in terra

Incidente senza vittime ma con qualche danno questa notte a Fino Mornasco poco prima della 1. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo ha sbandato alla rotonda in via Garibaldi (ex statale dei Giovi) ed è andato a sbattere sui pilastri fuori dalla gelateria El Sabor, fortunatamente, dato il maltempo e l'orario, vuota. Dopo aver creato non pochi danni all'esterno del locale, avrebbe fatto retromarcia allontanandosi. È stato chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri anche se l'auto non c'era più. Sembrerebbe però che in terra sia rimasta la targa del veicolo, cosa che renderà piuttosto semplice l'identificazione dell'auto.