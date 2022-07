Incidente a Fenegrò, auto ribaltata: due feriti, illeso un bimbo di 15 mesi

Grande spavento ieri sera 3 luglio a Fenegrò a causa del ribaltamento di un'auto in via Colombo. Erano circa le 22.30. Quattro le persone coinvolte: un uomo di 43 anni, uno di 31, una donna di 30 e un bimbo di soli 15 mesi. Sul posto sono urgentemente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 con quattro ambulanze e un'auto medica. Sul anche i carabinieri di Cantù per ricostruire le dinamiche del sinistro anche se al momento sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti.

Segnalato come codice rosso, una volta giunti i soccorritori hanno potuto accertare che nessuno fosse in pericolo di vita. I due feriti piu' gravi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.