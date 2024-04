Dopo la street parade prendono la macchina ma si schiantano subito

Spetta alla polizia locale di Como stabilire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 20 aprile 2024, poco prima di mezzanotte, all'angolo tra via Morazzone e via Mentana. Sembra che però l'incidente sia stato causato da una mancata precedenza. A bordo di una delle auto sembra ci fosse un gruppo di ragazzi reduci dalla street parade che si era svolta fino a poche ore prima.

La street parade ha causato non pochi disagi alla cittadinanza, non tanto e non solo per i disagi al traffico che ne sono conseguiti, ma anche a causa di quello che a detta di alcuni residenti sarebbe sembrato un rave party più che un raduno di protesta. Tale raduno, da dove è poi partito il corteo, si è svolto sull'area dell'Ippocastano. Proprio da lì il gruppo di amici avrebbe preso l'auto (quella grigia nella foto) per poi svoltare a sinistra in via Morazzone e restare coinvolti in un incidente con un'altra vettura (quella rossa nella foto).