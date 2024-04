Monopattino coinvolto in un incidente in piazza San Rocco: traffico sulla Napoleona

Un incidente avvenuto in corrispondenza della rotatoria di piazza San Rocco a Como ha causato notevoli disagi alla viabilità, soprattutto lungo la Napoleona in direzione centro. Nell'incidente, avvenuto intorno alle ore 16 del 22 aprile 2024, è rimasto coinvolto un 26enne che viaggiava a bordo di un monopattino. Le sue condizioni inizialmente sono apparse critiche, tanto è vero che ambulanza e automedica sono intervenute in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Il 26enne è stato giudicato non in pericolo di vita e trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.