Scontro tra suv e bici sulla Napoleona: in ospedale un 45enne

Soccorsi scattati in codice rosso e grande paura ieri domenica 10 marzo per l'incidente avvenuto sulla Napoleona a Como, all'altezza del civico 28. Qui intorno alle 18.30 una bici e un suv si sono scontrati e il ciclista è caduto a terra riportando un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica e la polizia Locale che ha chiuso la corsia in direzione Camerlata, con deviazione su via Rimoldi. Dopo le prime cure sul posto il ciclista 45enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna e non sarebbe in pericolo di vita. La strada è stata riaperta regolarmente alle 19.30.