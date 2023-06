Incidente sull'autostrada A9 all'uscita Como centro: un ferito grave. Traffico in aumento

Questa mattina 30 giugno c'è stato un incidente segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sull'autostrada A9 all'uscita Como centro ( Lazzago Grandate). Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro, al momento è segnalato un ragazzo di 23 anni ferito in maniera seria. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polstrada. L'incidente è avvenuto alle 7.09 di questa mattina. In aggiornamento.