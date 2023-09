Incidente e auto ribaltata a Mariano Comense: ferito un uomo di 39 anni

Incidente tra due auto questa mattina 9 settembre a Mariano Comense in via Kennedy intorno alle 8.15. Una delle due vetture si è ribaltata e un uomo di 39 anni è rimasto ferito: non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale dall'ambulanza del 118 nel frattempo intervenuta. Non si conoscono le dinamiche del sinistro che sono al vaglio dei carabinieri di Cantù.