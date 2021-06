Incidente tra auto e moto ad Argegno: caos sulla Regina

Un incidente avvenuto intorno alle 16 ad Argegno ha messo in ginocchio la viabilità domenicale della Statale Regina. Una'uto e una moto si sono scontrate in prossimità di piazza Roma. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 48 anni, che è rimasto ferito in modo serio, ma dalle prime informazioni apprese non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna in codice giallo.L'incidente e la mobiltazione dei soccorsi ha reso necessario interrompere il flusso di auto. Si sono pertanto create code in entrambe le direzioni.