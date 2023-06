Incastrato nell'auto dopo lo schianto: soccorso nella notte a Uggiate Trevano

Poco prima dell'una di notte del 22 giugno 2023 una macchina si è schiantata contro la recinzione di una proprietà privata. L'incidente è avvenuto in via Mulini a Uggiate Trevano. L'uomo al volante, un 44enne, avrebbe fatto tutto da solo, andando a sbattere dopo avere perso il controllo della vettura. Non risultano, infatti, altri veicoli coinvolti. A seguito dello schianto il conducente è rimasto incastrato nell'auto. Insieme ai soccorsi del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como che hanno operato per estrarre l'uomo dalla vettura. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Nonostante le ferite non sarebbe in pericolo di vita.