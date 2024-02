Frontale sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone: coinvolte 3 auto

Terribile frontale ieri 27 febbraio intorno alle 16 sulla provinciale Lomazzo-Bizzarone, nel territorio comunale di Guanzate. L'impatto violentissimo tra due auto ha coinvolto anche un terzo veicolo. Il frontale è avvenuto tra una Renault Clio e un fuoristrada Toyota che arrivava dalla corsia opposta. La Seat Cupra, nella stessa direzione della Clio (ovvero verso Guanzate) è stata quindi "toccata" in un secondo momento.

Sul posto i soccorsi del 118 Areu in codice rosso, i vigili del fuoco e i carabinieri, le pattuglie della polizia Locale. Fortunatamente dopo e prime cure sul posto nessuno dei feriti, in tutto 3, è stato ritenuto in pericolo di vita.