Incidente sulla Regina, furgone ribaltato: due feriti. Strada chiusa e chilometri di coda

Incidente sulla Regina nel territorio comunale di Sala Comacina questa mattina 12 marzo intorno alle 7. Un furgone si è ribaltato con ogni probabilità dopo essersi scontrato con un'auto. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dei feriti e della strada. Due le persone coinvolte un 29enne e un 51enne. Non sarebbero in pericolo di vita e l'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio è andata sul posto in codice giallo. La via è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: in poco tempo si sono creati circa 8 chilometri di coda.