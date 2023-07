Frontale ad Alzate Brianza, tre feriti e altre cinque auto coinvolte

Un frontale nella notte tra due auto, che ha coinvolto altri cinque veicoli in transito e in sosta, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Como ad Alzate Brianza, sulla Strada Statale 342. Tre le persone ferite: una donna di 35 anni, un uomo di 49 anni e un ragazzo di 22 anni. Soccorse dai sanitari in codice giallo, sono state trasportati negli ospedali di Erba e di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri di Cantù per gli accertamenti del sinistro.