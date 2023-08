Faloppio, accende il camion senza salirci e rimane schiacciato: è gravissimo

Terribile incidente oggi 21 agosto a Faloppio in via delle Industrie introno alle 8.20. Secondo quanto è stato possibile ricostruire un uomo fuori da una ditta ha messo in moto il camion che doveva guidare ma senza salirci sopra. Il veicolo, come riportato da Prima Como, si sarebbe mosso travolgendolo. L'uomo, un 69enne, è stato soccorso in codice rosso dal 118 intervenuto con ambulanza e auto medica. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como.

Articolo in aggiornamneto.