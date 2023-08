Cucciago, cade dalla BMX nel circuito (chiuso): elisoccorso per un 29enne

L'incidente dove è rimasto ferito un ragazzo di 29 anni è avvenuto oggi pomeriggio, 27 agosto a Cucciago intorno alle 18. L'uomo di 29 anni era in sella alla sua BMX in un circuito in via Stazione (in quel momento chiuso) a Cucciago e sarebbe caduto procurandosi un trauma facciale. Inizialmente è stato segnalato come codice rosso su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), ma non sembrerebbe che il ferito sia in pericolo di vita. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Cantù, i carabinieri e l'elisoccorso del 118 che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale.