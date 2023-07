Como, scontro auto moto: tre feriti

Intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di Como in via per Cernobbio per un incidente stradale. L'impatto tra un'auto che uscica dal parcheggio e una moto che giungeva in direzione Como. Il sinistro ha causato tre feriti non gravi trasportati in codice verde per accertamenti negli ospedali Valduce di Como e Sant'Anna di San Fermo. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale.