Como, scontro auto moto in via Cecilio: ferito un uomo di 45 anni

Scontro tra auto e moto in via Cecilio a Como questa mattina lunedì 11 settembre intorno alle 10.40. A causa dello scontro il motociclista è caduto a terra e ha riportato alcune ferite. Nonostante inizialmente l'incidente sia stato segnalato come codice rosso il centauro, un uomo di 45 anni, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato al Sant'Anna in codice giallo dall'ambulanza della Croce Azzurra.

Il sinistro è avvenuto proprio all’imbocco dell’autostrada in una giornata già compromessa dal traffico a causa dei lavori sulla A9.