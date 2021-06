Como, incidente in via per Cernobbio: un'auto si ribalta

È accaduto intorno alle 18 di oggi 23 giugno un incidente a Como in via per Cernobbio all'altrezza dell'Hotel Villa Fiori. Un'auto, per motivi ancora da stabilire si è ribaltata. Cinque i veicoli coinvolti mentre i feriti segnalati sono tre: un uomo di 55 anni, un ragazzo di 18 e una donna di 51. La strada è stata chiusa da entrambi i lati per permettere i soccorsi e si è formata coda in tutte le direzioni. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco di Como oltre a due ambulanze (uscite in codice giallo).