Incidente in via D'Annunzio, 7 feriti tra cui un bambino. Caos traffico

Brutto incidente in via D'Annunzio a Como (Lazzago) oggi lunedì 11 marzo intorno alle 16.45. Sono rimaste coinvolte più auto tra cui una Golf, una Volkswagen, una Fiat Panda e un furgone ma ancora non sono note le dinamiche del sinistro. Sono 7 le persone ferite: tre donne di 34 e 47 e 60 anni, tre uomini di 32, 45 e 68 anni e un bambino di 11. Sul posto grande spiegamento di soccorsi del 118, impegnate quattro ambulanze e un'auto medica. Secondo le primissime informazioni non ci sarebbero feriti gravi ma si attendono aggiornamenti ufficiali. Sul posto anche la polizia Locale e vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa. In aggiornamento.