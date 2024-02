Como, scontro frontale in via Brogeda: uno dei feriti è grave

Molti residenti di Como Ponte Chiasso si saranno domandati del perché l'elisoccorso ieri 27 febbraio sorvolasse il quartiere. Erano le 16.20 circa quando i soccorsi si sono attivati in codice rosso per un grave incidente, un frontale, che ha coinvolto due auto e per cui ci sono stati due feriti le cui generalità non sono state rese note. Uno dei due è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna e l'elisoccorso è intervenuto da Como Villa Guardia per verricellare i soccorritori in strada.