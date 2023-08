Como, ciclista investito di notte in via Varesina

Incidente tra un'auto e una bicicletta nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Como in via Varesina all'altezza del civico 60. Era da poco passata la mezzanotte quando sono scattati i soccorsi per il ciclista investito (un ragazzo di 26 anni) che è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna da un'ambulanza della Croce Rossa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sembrerebbe che l'uomo di 70 anni alla guida dell'auto abbia urtato la bicicletta e nonostante abbia proseguito qualche metro, sarebbe poi tornato indietro una volta resosi conto della situazione.

Anche il conducente dell'auto è stato portato in ospedale (codice verde). Nessuno dei due è in pericolo di vita. I carabinieri di Como indagano sulla dinamica dell'incidente.