Incidente sulla A9 in direzione Como a causa di un cervo: lunghe code

Ci segnalano un incidente sulla A9, in direzione Como nel tratto che comprende le uscite di Como Nord- Como Centro. Si stanno formando lunghe code (al momento della segnalazione circa 2km). La causa dell'incidente potrebbe essere stata l'attraversamento di un cervo in carreggiata, che sarebbe stato investito e chiaramente questo ha congestionato il traffico. Al momento non si segnalano feriti.

