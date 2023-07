Carate Urio, auto ribaltata sulla Regina: due feriti e traffico bloccato

Intervento di soccorso nel comune di Carate Urio sulla Regina (ss.340) alle ore 16.30 circa di oggi domenica 9 luglio per un incidente stradale con un'auto ribaltata. I due occupanti del veicolo, una donna di 55 e un uomo di 56 anni, sono rimasti feriti e trasportati in codice verde (non gravi) al Sant'Anna.

Sul posto i vigili del fuoco di Como e la polizia. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per permettere i soccorsi, poi riaperta.