Carate Urio, auto fuori controllo sulla Regina: ferito un 19enne

Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente che è avvenuto intorno alle 17.40 sulla Statale Regina a Carate Urio. Secondo le primissime ricostruzioni il conducente, un 19enne, avrebbe perso il controllo della vettura che si è ribaltata ma sono ancora in corso le opportune verifiche per capire cosa abbia portato al ribaltamento della vettura. L'incidente è stata segnalato inizialmente come codice rosso ma non sembrerebbero gravi le ferite riportate dal giovane alla guida. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Como, un'ambulanza e un'automedica.