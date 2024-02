Ragazza investita sulle strisce, l'uomo alla guida fugge ma un testimone prende la targa

Pedone investito a Cantù lunedì 26 febbraio in via Risorgimento. Si tratta di una ragazza di 27 anni che, secondo quanto trapelato, stava attraversando sulle strisce quando un uomo di 50 anni, residente in città, l'ha investita senza fermarsi a prestare soccorso. Molti i testimoni che hanno assistito alla scena e hanno chiamato subito i soccorsi del 118. Uno di loro è riuscito a prendere la targa dell'auto mentre si allontanava e anche grazie a questo gli agenti della polizia Locale di Cantù sono riusciti a rintracciare l'uomo che è stato denunciato per omissione di soccorso. La 27enne è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.