Cadorago, scontro tra auto e una si ribaltata: ferite due donne

Auto ribaltata a Cadorago oggi pomeriggio 1 luglio intorno alle 16.20 in via Diaz a seguito di un incidente le cui dinamiche sono al vaglio delle forze dell'ordine. Una delle due vetture dopo lo scontro si è ribaltata. Ferite due donne di 47 e 78 anni. I soccorsi del 118 sono partiti in codice giallo e un'ambulanza della Croce Azzurra ha portato una delle ferite all'ospedale Sant'Anna. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri di Cantù.