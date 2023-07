Barriera di Grandate: schianto tra auto nella notte. Uomo incastrato tra le lamiere

Terribile incidente nella notte tra sabato 8 e domenica 9 luglio dopo la barriera di Grandate in direzione Chiasso. Tre i veicoli coinvolti. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti alle 3 circa anche per liberare una persona rimasta incastrata tra le lamiere e mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto anche la polizia stradale, il personale autostrade e un'ambulanza della Croce Azzurra. Feriti due uomini di 31 e 57 anni che sono stati trasportati al Sant'Anna ma non sarebbero in pericolo di vita.