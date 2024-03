Paura sulla provinciale a Monguzzo: auto ribaltata e un uomo in ospedale

Incidente con auto ribaltata ieri sera 11 marzo poco prima della mezzanotte. Sulla provinciale (Sp41- Vallassina) nel territorio comunale di Monguzzo un'auto si è ribaltata. Sul posto i soccorsi sono arrivati in codice rosso (massima gravità) con ambulanza e auto medica per soccorrere l'uomo che era alla guida del mezzo.

Il 47enne dopo le prime cure sul posto è stato portato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e della strada. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.