Villa Guardia: due auto si scontrano e prendono fuoco

Auto incendiate dopo l'incidente. E' successo a Villa Guardia poco dopo le ore 12.30 del 29 agosto 2023. Nel tratto dell'uscita della Pedemontana (raccordo A59) i due veicoli si sono scontrati e a seguito dell'urto hanno preso fuoco. I due conducenti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale (nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita). I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. La strada è rimasta chiusa finché le fiamme non sono state spente e i veicoli incidentati e bruciati non sono stati rimossi.