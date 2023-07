Argegno, auto ribaltata sulla Regina: ferita una ragazza di 20 anni

Questa mattina 13 luglio un'auto si è ribaltata sulla Statale Regina (SS340) al km 16, poco prima dell'abitato di Argegno. Sul posto i soccorsi del 118 in codice rosso (ambulanza e auto medica), i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure sul posto la giovane non sembrerebbe in pericolo di vita. Si attendono aggiornamenti ufficiali. Al momento non sembra che siano coinvolti altri veicoli.