Incidenti nella notte: due auto ribaltate a Cirimido e Veniano

Due incidenti nella serata del 23 giugno hanno impegnato i soccorsi del.118 e i vigili del fuoco. In entrambi i casi due auto sono finite con il ribaltarsi. Il primo incidente è avvenuto in via Toti a Cirimido intorno alle 21.30. Tre le persone soccorse (un ragazzo e una ragazza di 19 anni e un uomo di 56 anni), ma nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Il secondo incidente è avvenuto in via Dante Alighieri a Veniamo intorno alle 23.30: due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati soccorsi. Nessuno di loro è rimasto feriro.