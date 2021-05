Fa ribaltare una macchina in Napoleona e scappa: era ubriaco

Ha provocato l'incidente di via Napoleona avvenuto poco prima delle 19 del 2 maggio 2021 e si è allontanato senza prestare soccorso: un italiano di 29 anni residente a Milano è stato fermato dalla polizia locale.

L’uomo era alla guida della sua auto e percorreva la Napoleona in direzione di piazza Camerlata sulla prima corsia a destra, quando è salito sul marciapiede a margine della carreggiata per fare inversione di marcia. Nella manovra di inversione, vietata dalla presenza della doppia linea continua che delimita i sensi di percorrenza, ha urtato violentemente la fiancata di un’altra auto che saliva percorrendo la corsia più a destra, provocandone il ribaltamento. La conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo, riportando lesioni guaribili in sette giorni.

Sul posto sono stati trovati alcuni pezzi di carrozzeria dell’auto che ha provocato l’incidente e sono state disposte immediatamente le ricerche del veicolo. L’auto è stata intercettata e fermata dal nucleo motociclisti della polizia locale alle ore 20 in via Grandi. Il conducente si è dichiarato immediatamente responsabile. Durante l'interlocuzione con gli agenti, ha evidenziato sintomi pico/fisici compatibili con un recente abuso di bevande alcoliche.

Condotto in comando per le operazioni di rito, compresa la misurazione del livello di alcool nel sangue con l’etilometro, è stato accertato un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite fissato dal codice della strada. E’ stato quindi disposto il fermo del veicolo, il ritiro della patente e il deferimento all’autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza (con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale), fuga dopo aver provocato il sinistro e omissione di soccorso.

«Ancora una volta la polizia locale ha agito con rapidità e prontezza - commenta l’assessore alla Polizia locale e Sicurezza Elena Negretti - per individuare il pirata della strada, in un fine settimana che ha visto il comando impegnato contemporaneamente su più fronti, considerando anche il grande sforzo organizzativo necessario a garantire la fruizione ordinata e corretta del centro città nel rispetto delle misure disposte. A tutti i nostri agenti va un particolare ringraziamento».