Como, auto ribaltata in via Napoleona: ferito 67enne

L'auto ribaltata in via Napoleona a Como

È accaduto oggi domenica 2 maggio in Via Napoleona a Como intorno alle 18.50. Un'auto per motivi ancora da stabilire (forse la velocità ma le perizie sono ancora in corso) si è ribaltata in mezzo alla strada. Sono immediatamente intervenute alcune volanti della polizia di Stato, che stanno ricostruendo le dinamiche dell'incidente, i vigili del fuoco e un'ambulanza in codice giallo. A rimanere ferito l'autista, un uomo di 67 anni che è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna.