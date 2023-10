Incidente mortale: il funerale di Alessio, precipitato in un dirupo come il padre 10 anni fa

Un destino crudele quello di Alessio Albini che domenica 8 ottobre è precipitato con la sua moto su un sentiero di montagna in un dirupo, proprio come suo padre Angelo, che dieci anni fa (in un incidente simile) era caduto in un precipizio mentre riportava a valle un escavatore. Alessio di soli 22 anni era con Danny, un amico di 24 anni, che non ha potuto fare niente se non urlare e chiamarlo ma senza avere risposta e aspettare, minuti interminabili, l'arrivo dei soccorsi.

La caduta per circa 70 metri in una zona boschiva cha va da Pianezola di Livo e i Monti dell’Alpe Graglio a Vercana, dove è stato difficile anche per i soccorritori esperti raggiungere il giovane per cui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Alessio, ci raccontano persone a lui vicine, era molto legato al padre e forse anche per questo aveva scelto il suo stesso lavoro e da lui aveva preso anche l'altruismo: con la sorella Anna ha fondato la Pro Loco di Vercana a cui partecipava attivamente, sempre entusiasta per ogni iniziativa. Un giovane molto amato che ha lasciato un vuoto nella comunità di Vercana, comprensibilmente sconvolta per quanto avvenuto.

Per quanto riguarda l'incidente non si esclude che potrebbe esserci alla base un malfunzionamento della moto ma si attendono le dovute verifiche.

Il funerale sarà alle 15 di oggi nella parrocchiale di San Salvatore.