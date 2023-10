Alessio, il ragazzo di 22 anni precipitato nel dirupo con la sua moto a Vercana

Una vera tragedia quella che si è consumata ieri, domenica 8 ottobre, in una zona impervia tra Livo e Vercana. Alessio Albini è morto a 22 anni, dopo essere caduto con la sua moto da trial in un dirupo. Era con un amico 24enne, che non ha potuto fare niente se non urlare e chiamarlo ma senza avere risposta. La caduta per circa 70 metri in una zona boschiva cha va da Pianezola di Livo e i Monti dell’Alpe Graglio a Vercana, dove è stato difficile anche per i soccorritori esperti raggiungere il giovane.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati intorno alle 13 i vigili del fuoco di Dongo, Lecco e Sondrio, il soccorso alpino e i carabinieri di Menaggio. La salma è stata recuperata a valle del sentiero, non con poche difficoltà, e trasportata con l'elisoccorso alla camera ardente dell'ospedale di Gravedona.

Alessio era di Vercana e la sua grande passione per le moto da trial si può cogliere anche solo guardando le foto sui suoi social. Le moto incorniciate da quei paesaggi sopra il lago, quel luogo bellissimo in cui viveva.