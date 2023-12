Incidente chimico in una tintoria di Como: una decina di dipendenti in ospedale

Grande mobilitazione dei soccorsi nel primo pomeriggio del 21 dicembre 2023 per un incidente chimico avvenuto nella Tintoria Lariana, in via Donatori di Sangue a Como. Durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio si è generata una reazione chimica che ha richiesto l'invio in ospedale a titolo precauzionale di una decina di dipendenti per effettuare accertamenti.

Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). Numerosi anche i mezzi di soccorso del 118: ambulanze e automediche hanno soccorso una decina di dipendenti che sono stati trasportati in ospedale a titolo precauzionale.

Le operazioni di bonifica e di accertamento della dinamica del fatto sono in corso, nel frattempo alcuni residenti hanno lamentato odori anonimi. Le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse porte e finestre.