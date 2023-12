Como, reazione chimica di acido cloridrico in tintoria: 4mila litri di acqua per diluire la miscela "letale"

Sono 12 le unità dei vigili del fuoco che hanno collaborato con una ditta specializzata in versamenti chimici per aspirare e bonificare la cisterna della Tintoria Lariana, in via Donatori di Sangue a Como. Proprio qui ieri 21 dicembre c'è stato un incidente chimico durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio da cui si è generata una reazione chimica. Le operazioni per la messa in sicurezza della zona sono proseguite per tutta la serata e concluse alle 2 della notte appena trascorsa. Sono state anche verificate le abitazioni private nei dintorni da dove sono arrivate molte segnalazioni. Per diluire la sostanza miscelata erroneamente in precedenza sono stati utilizzatioltre 4.000 litri di acqua.

Ieri dopo l'incidente chimico sono state 14 le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, trasferite negli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, Valduce di Como e a Cantù segueb. Nessuno di loro è in pericolo di vita: i controlli sono stati fatti in via precauzionale per qualche sintomo come tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie.