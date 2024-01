Giostre a Cantù, 18enne in giro con tirapugni elettrico e coltello

Ieri sera domenica 28 gennaio i carabinieri di Cantù con il supporto di un equipaggio di Milano, hanno svolto dei controlli concentrandosi nell'area delle giostre di viale Europa dove specialmente di sera ci sono moltissimi giovani. Un ragazzo canturino di soli 18 anni è stato trovato con addosso un coltello e un tirapugni a impulso elettrico, uno strumento simile al taser ma che si infila nelle dita ed è in grado di mettere a terra in pochi secondi persone di qualsiasi stazza. Gli oggetti sono stati sequestrati. Sempre durante i controlli un 28enne di Rozzano (Milano) è stato fermato alla guida di un’auto a noleggio pur avendo la patente sospesa. In totale sono state controllate 26 persone e 11 auto.