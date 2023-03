Como, gli ruba il monopattino ma lo rincorre a piedi e lo fa arrestare

Ha rincorso a piedi il ladro che gli ha rubato il monopattino e lo ha fatto arrestare. E' successo nella mattina del 21 marzo 2023 nel centro storico di Como. Un operaio era intento a lavorare all'interno della corte di un palazzo in via Diaz quando ha notato un uomo afferrare il suo monopattino elettrico e fuggire via. Il proprietario del monopattino ha iniziato a rincorrerlo a piedi e ha corso così veloce che è riuscito ad acciuffarlo poco dopo in via Cinque Giornate. Nel frattempo è intervenuta la polizia che ha trovato sul posto ancora il ladro e la vittima del furto. In questura gli agenti hanno ricostruito l'accaduto. Il ladro è un cittadino tunisino di 29 anni. E' stato arrestato per furto in abitazione.