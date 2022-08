Si frattura una caviglia: escursionista soccorsa sul sentiero a Prim'Alpe

Intervento nel pomeriggio di oggi, 20 agosto 2022, per la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione del Cnsas. Alle 16:30 i tecnici sono stati allertati per un infortunio lungo il percorso che dal sentiero da Prim'Alpe scende verso Gajum. Una escursionista di 60 anni aveva una sospetta frattura a una caviglia. Sono partiti tre tecnici della Stazione e la squadra del centro operativo del Bione. La donna è stata valutata, immobilizzata e trasportata con la barella portantina per circa mezz'ora, fino all'ambulanza SOS di Canzo. L'intervento si è concluso in un paio d'ore.