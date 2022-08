Cabiate, cade dalla moto: è grave un giovane di 27 anni

L'incidente è avvenuto alle 10.20 di oggi 20 agosto a Cabiate in via Kennedy. Per cause ancora da stabilire un ragazzo di soli 27 anni è caduto dalla moto all'altezza del civico 34 e stando alle primissime informazioni ricevute le sue ferite sarebbero molto gravi. Il giovane dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, per i dovuti rilievi, la polizia locale di Cabiate. Si attendono aggiornamenti dagli organi competenti. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente e il ragazzo avrebbe perso da solo il controllo del mezzo.