Grande frana tra Nesso e Lezzeno, coinvolto il conducente di un camion

La situazione si fa di ora in ora sempre più complicata. Molte strade del lago sono chiuse e interessate da frane e smottamenti importanti. Dalla Provincia di Como arriva una nuova segnalazione che interessa ancora la Lariana, già compromessa da numerosi episodi. Tra Nesso e Lezzeno è stato coinvolto il conducente di un camion che per fortuna è rimasto illeso. I tecnici della Provincia sono al lavoro anche su questa tratta. Si raccomanda a tutti di usare la macchina solo in caso di estrema necessità.