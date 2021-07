Le strade diventano torrenti in piena: i video più impressionanti girati nel Comasco

Da numerosi Comuni della Provincia di Como giungono video-segnalazioni di situazioni a dir poco allarmanti. In molte zone le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena. i corsi d'acqua ovunque si sono fatti vorticosi e dove non sono tracimati e residenti e le autorità sono con il fiato sospeso e monitorano costantemente la situazione. Ecco alcuni video girati tra il 27 luglio 2021.

Maslianico, via Casarico

Cernobbio, via della Libertà e via Regina

Moltrasio e Brienno: Statale Regina

Lezzeno