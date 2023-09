Frana a Carlazzo, il terreno crolla sulla una casa e schiaccia una macchina

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi 23 settembre a Carlazzo sulla Sp10, la statale che collega la città con la provinciale per Menaggio, per una frana che ha coinvolto un'abitazione e una macchina, schiacciandola completamente. Attualmente la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. La famiglia all'interno della casa colpita è stata fatta evacuare dalla squadra dei vigili del fuoco di Menaggio che ha anche controllato la vettura colpita, fortunatamente priva di persone all'interno. Sul posto anche il sindaco e i carabinieri.